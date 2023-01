Pitty e Nando Reis se apresentam em Teresina neste sábado (21) em despedida de turnê

Rodando o Brasil desde junho de 2022, Pitty e Nando Reis se despedem da turnê As Suas, As Minhas e As Nossas em fevereiro, portanto, as próximas datas são as últimas oportunidades para assistir a esse encontro tão especial, que chega a Teresina no próximo sábado, 21 de janeiro. O projeto PittyNando deu tão certo que eles acabaram lançando um EP com versões gravadas em estúdio e em breve lançarão também o registro do espetáculo, em áudio e DVD.

(Foto: Divulgação / Ascom Batucada Comunicação)

"Estamos muito felizes com o resultado dessa turnê, depois de toda a preparação e desses meses de estrada. Foi a primeira vez que dirigi um espetáculo desse tamanho, com uma equipe incrível. A apresentação tem mesmo uma simbiose e uma grande interação. Não é o show de Pitty nem de Nando, é realmente uma terceira coisa, que era a proposta que a gente queria. Todo o conceito, toda a parte visual, enfim, tudo foi pensado para chegar nesse resultado. É um show onde as pessoas se divertem e se emocionam." – comenta Pitty.

"O repertório é formado basicamente por todos os nossos hits, com novos arranjos e cantados, em grande parte, por nós dois, com alguns momentos solos. O curioso é que o show surpreende pelo fato de as músicas soarem de uma forma que eu nunca ouvi, cantei ou interpretei" – completa Nando Reis.

Além da parceria "PittyNando" (Pitty/ Nando Reis), composta durante a turnê, "Os Cegos do Castelo" (Nando Reis), "Temporal" (Pitty), "Luz dos Olhos" (Nando Reis) e "Na Sua Estante" (Pitty), "All Star" (Nando Reis), "Equalize" (Pitty) e muitas outras fazem parte do repertório.

Pitty e Nando são acompanhados pela banda formada por Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria), Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).

Ficha técnica Criação: Pitty e Nando Reis Direção geral e artística: Pitty Direção musical: Pitty e Paulo Kishimoto Direção de arte: Tito Sabatini Videos: Fabrizio Martinelli e Otavio Sousa Realização: Setevidas, Relicário e Elemess Serviço Show: Pitty e Nando Reis - As Suas, As Minhas e As Nossas Data: 21 de janeiro (sábado)

Horário: 20h

Local: Theresina Hall Endereço: Av. Raul Lopes, 2727 - Ininga, Teresina - PI Ingressos: A partir de R$ 120 Compra de ingressos: https://www.ingresse.com/turne-pittynando

