Teatro 4 de setembro recebe comédia com Seu Sérgio e Walbert Dourado, o Roniê; confira

O Teatro 4 de Setembro recebe, nesta quinta-feira (26), às 20h, o humorista cearense Seu Sérgio e o piauiense Walbert Dourado, o Roniê. O show de comédia “Seu Sérgio e os Héteros” irá contar também com outras participações, como Clébio Ribeiro, Jackstênio e Kátia Picolé.

É a primeira vez que Teresina recebe o humorista Sérgio, que em seu Stand-up fala sobre assuntos do dia-a-dia, trazendo sempre a sátira e o humor de forma saudável. Em entrevista ao O Dia, Seu Sérgio conta que trabalha com humor há 12 anos e que, desde então, espalha todo o humor nordestino Brasil a fora. "Nós falamos sobre relacionamentos, sobre coisas rotineiras, sobre preconceito, mas sempre com muito respeito. E é por isso que o personagem ganhou tanta visibilidade, não sabia que iria crescer tanto assim", conta o humorista.



Para Walbert Dourado, que interpreta o personagem “Roniê”, esse retorno é algo muito esperado por todos os artistas que trabalham com o público. “Após dois anos vou voltar a fazer show, esse será meu retorno aos palcos”, conta.



Cada apresentação terá em torno de 15 a 18 minutos. A entrada custa R$ 30 e estará disponível para compra de forma online na plataforma "Os Mosqueteiros".



