Altos estreia contra Figueirense tentando ser mais do que só um “coadjuvante” na Série C

Pelo terceiro ano seguido, o Altos é o clube mais bem colocado no cenário do futebol brasileiro, sendo a única equipe a ter uma divisão garantida no Campeonato Brasileiro, a Série C. Só que essa longevidade, foi a duras penas. Nos dois anos anteriores, o alviverde permaneceu na terceira divisão com muitas dificuldades, inclusive, chegando às últimas rodadas tentando fugir do rebaixamento. Mas este ano, promete ser diferente.

Pelo menos, é o que afirma o presidente Warton Lacerda. Dos times montados para a disputa, o cartola afirma que este é o time “mais planejado”. “Esse é um aspecto construído a várias mãos. Nós procuramos montar um time para a Série C que conheça a competição, com jogadores experientes que disputaram o campeonato paulista, o carioca e jogadores que deram certo aqui também. Além disso, com um treinador que tem acesso e história na Série C. Então a gente vem fazendo a nossa parte de organização”, disse.

Expectativa alta também da comissão técnica, que reconhece que o primeiro adversário é bem forte e tradicional. “Trabalhamos tudo que se necessita: Tático, técnico, psicológico, físico. A equipe vem numa evolução diária. Vamos jogar dentro de casa e esperamos colocar nosso ritmo. Vamos buscar a primeira vitória, apesar de reconhecer que o adversário é forte. Mas temos ideia de jogo e vamos passar nossa convicção”, afirmou o técnico Jerson Testoni.

Lacerda pediu ainda o apoio da torcida piauiense na campanha deste ano. “É muito importante a participação do torcedor piauiense nessa campanha. Estamos jogando em Teresina, em um estádio pequeno, aconchegante, que o acesso melhor do que o do Albertão e com ingressos são baratos. A torcida incentiva o Altos a jogar. Se a torcida teresinense abraçar o Altos, com o planejamento que fizemos é quase impossível não ganharmos jogos no Lindolfo Monteiro. Acredito que foi o time mais bem montado para a competição”, reforça.

E tanto a direção, quanto comissão técnica, reforçam que a presença do torcedor é fundamental para uma campanha melhor do Jacaré na Série C. “Muito importante a presença do torcedor. É o décimo segundo jogador. São fundamentais para motivar esses atletas”, disse Jerson Testoni.

