Altos vira lanterna da Série C mesmo sem entrar em campo; entenda

A fase do Altos não está nada boa! Tanto que o Jacaré, que estava na vice lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, assumiu a lanterna da competição mesmo sem entrar em campo. É que o Confiança-SE, até ontem (17) o último colocado da Terceira Divisão, venceu o Ferroviário-CE por 1 a 0 na Arena Batistão, em Aracaju, pela sexta rodada.

A vitória colocou o Dragão na 17ª posição, com cinco pontos. E o Tubarão cearense ficou em nono lugar, com nove pontos. Sobrou então para o Altos a lanterninha da competição. Na próxima rodada, o alviverde vai tentar sair da incômoda zona de rebaixamento, enfrentando o Mirassol-SP, atual líder da Série C.

Confiança venceu e jogou o Altos para a lanterna da Série C (Foto: Reprodução / CBF)

Mudança de horários

A Diretoria de Competições da CBF divulgou alterações em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Altos teve duas partidas alteradas. Os duelos contra o Ypiranga e Ferroviário que acontecem nos dias 29 de maio (domingo) e 12 de junho (domingo), foram adiantados para às 15h.

Confira as modificações abaixo:

Altos x Ypiranga/RS

De: 18h

Para: 15h

Data: 29/05, domingo (mantida)

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI (mantido)

Altos x Ferroviário/CE

De: 16h

Para: 15h

Data: 12/06, domingo (mantida)

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI (mantido)

Solicitante: Altos/PI

Motivo: Opção do clube mandante com a concordância da detentora dos direitos.

