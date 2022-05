Altos x Flamengo: Fundespi anuncia investimento de 400 mil para reparos no Albertão

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), está preparando o Estádio Governador Alberto Silva para receber o jogo Altos e Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 1º de maio. Na reforma e melhoria, estão sendo investidos mais de 400 mil reais, oriundos do Governo do Estado com parceria com o Flamengo e a Prefeitura Municipal de Teresina.

“São parcerias como esta que fazem o esporte crescer de forma exponencial em nosso Estado e quem ganha são os piauienses. Vamos receber esse grande jogo da Copa do Brasil com um público considerável e que fará deste, um dia histórico para a nossa capital”, destaca o presidente da Fundespi, Clemilton Queiroz.

(Foto: Jailson Soares / O Dia)

O objetivo da reforma é aumentar a capacidade do Estádio Albertão para que ele possa receber um público maior para o jogo da Copa do Brasil.

Assim, o estádio está recebendo reforma e reparos emergenciais em suas instalações internas, que incluem: combate ao incêndio; impermeabilização; instalações elétricas e hidrossanitária; revestimento; pintura; acessibilidade; sinalizações de saída de incêndio; reposição dos refletores nas torres e atendimento às recomendações da vigilância sanitária. Além disso, está sendo feita a recuperação do gramado, em parceria com o Flamengo, e da iluminação externa.

