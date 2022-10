Atletas piauienses vencem campeãs olímpicas na Copa das Federações de Beach Tennis

As atletas piauienses de Beach Tennis Fernanda Carrilho e Jianinny venceu a dupla de campeãs olímpicas de vôlei, Paula Pequeno e Caroline Albuquerque, por 2 sets a 1, durante a Copa das Federações de Beach Tennis, realizada em Santa Catarina no último dia 12 de outubro. A vitória foi fundamental para que o Piauí, na categoria B, alcançasse a 9ª colocação no torneio nacional.

A seleção do Piauí disputou a Copa das Federações com 44 atletas. Dentre as categorias, a Sub-14 com a 8ª colocação e a B com a 9ª posição foram os melhores desempenhos dos piauienses. A categoria C também teve bons resultados com três vitórias em quatro embates.

Com quatro triunfos (Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Acre – perdendo para o Rio de Janeiro no desempate) em cinco confrontos, a categoria B foi a que mais se destacou. Em cada confronto, disputas no masculino, feminino e misto. A delegação que vencesse dois confrontos avançava na chave.



Para Fernanda Carrilho, diretora de beach tennis da Federação de Tênis do Piauí e atleta na categoria B, o evento teve um saldo positivo para o Estado.



“De modo geral, o Piauí foi muito bem. Infelizmente não conseguimos ultrapassar o 13º do ano passado, mas nesse ano o cenário foi um pouco diferente. Tiveram mais estados participando, um total de 26. Então, com a 16ª colocação, a gente conseguiu ficar à frente de mais estados. É importante destacar que o Piauí é muito recente no esporte, mas fizemos jogos de igual para igual. Esses desempenhos em quadra fez com que a gente voltasse com a cabeça positiva para trabalhar e treinar por mais um ano e voltar em 2023 ainda mais forte”, disse Fernanda Carrilho.



No geral, o Piauí terminou a Copa das Federações na 16ª colocação. Os piauienses voltam às quadras entre os dias 15 e 20 de novembro para a sexta etapa do Circuito Piauiense de Beach Tennis e, também, no dia 2 de dezembro para uma etapa Master do torneio.



Com informações da Fetepi