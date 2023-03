Buscando reestruturação, Flamengo do Piauí apresenta novo programa de sócio torcedor

O Flamengo do Piauí lançou na última terça-feira (07) oficialmente o Programa de Sócio Contribuinte do clube, dentro dos parâmetros estatutários do rubro-negro. O novo quadro possibilita os torcedores a oportunidade de ajudar o clube de coração, neste momento de reestruturação do Mais Querido.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais / ECF)

O primeiro a realizar a adesão foi o próprio Interventor/Presidente do clube, Dr. Jorge José Cury Neto. Para ter acesso ao novo quadro de Sócio Contribuinte, está sendo cobrado no ato da inscrição, o pagamento de R$ 32,00 (Mensalidade, via PIX) + R$ 5,00 (Da primeira via da carteira social). Além da exigência da documentação necessária: uma foto 3x4 para a confecção da carteira social; cópia de RG, CPF ou CNH; cópia do comprovante de residência e ser maior de 18 anos, ou, menor, com autorização do pai ou responsável.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A sede provisória da equipe fica na Rua Oeiras, 3020, São Pedro, Teresina-PI e está atendendo nos seguintes horários: Terça-feira das 09h00 às 12h00 / Quinta-feira das 09h00 às 12h00 / Sábado das 09h00 às 12h00. O novo sócio torcedor está em conformidade com o art. 19 do Estatuto Social do Flamengo-PI.

Interventor tem comandado as atividades do clube:

Em dezembro de 2022, uma liminar concedida pela Justiça suspendeu todas as ações do então presidente do Flamengo-PI, Rubens Gomes e do vice-presidente do clube. Na mesma decisão, foi nomeado um interventor no Mais Querido: trata-se de Jorge José Cury Neto, contabilista profissional, que ficará responsável pelos atos administrativos do clube, bem como apresentar em 30 dias um relatório sobre a situação patrimonial, financeiro e esportivo.

A decisão foi uma resposta à ação feita pelo sócio proprietário do clube, Ribamar da Silva, assessorado por advogados do Grupo Por Um Novo Flamengo. O clube passa por um dos piores momentos de sua história. Rebaixado para a segunda divisão, o Flamengo-PI vai disputar a Série B do futebol piauiense em 2023. O Mais Querido coleciona problemas de ordem administrativa, financeira, jurídica e esportiva.



