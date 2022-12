Justiça suspende atos do presidente e vice do Flamengo-PI e nomeia interventor no clube

Nesta quinta-feira (15) uma liminar concedida pela Justiça suspende todas as ações do atual presidente do Flamengo-PI, Rubens Gomes e do vice-presidente do clube. Na mesma decisão, foi nomeado um interventor no Mais Querido: trata-se de Jorge José Cury Neto, contabilista profissional, que ficará responsável pelos atos administrativos do clube, bem como apresentar em 30 dias um relatório sobre a situação patrimonial, financeiro e esportivo.

(Foto: reprodução / Instagram / FlamengoPI)

A decisão é uma resposta à ação feita pelo sócio proprietário do clube, Ribamar da Silva, assessorado por advogados do Grupo Por Um Novo Flamengo. O clube passa por um dos piores momentos de sua história. Rebaixado para a segunda divisão do futebol piauiense em 2023, o Mais Querido coleciona problemas de ordem administrativa, financeira, jurídica e esportiva.



Em entrevista ao Jornal O Dia, o produtor cultural André Russo, um torcedor do Flamengo-PI, afirmou que o que ele encontrou foi uma série de irregularidades, desrespeito ao Estatuto do Flamengo e amadorismo na gestão. “Todos esses últimos quatro gestores foram desastrosos. Mas essa atual é a pior. Além de ser ilegal. Porque a eleição de 2019 foi uma fraude, o Flamengo não tem um quadro de sócios ativos – beneméritos e proprietários – que são os que tem direito ao voto em eleições”, disse. “Só que no dia da eleição, duas pessoas chegaram na porta da Federação para votar, alegando que eram sócios e que iriam votar. E o seu Everaldo Cunha autorizou essas pessoas entrarem, sem exigir nenhum documento comprobatório de que realmente eram sócios do clube. E eles elegeram o atual presidente Rubens”, disse à época, André.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)



O que disse o atual presidente do Fla-PI:

Rubens Gomes, destacou que o denunciante já entrou na justiça contra as supostas irregularidades e que, se for o caso, elas serão comprovadas. “Eu acho que até o nome denúncia é muito forte. Estou no meu primeiro mandato, as eleições antes de mim foram feitas por interventores. Eles (André Russo e outros) entraram na justiça alegando que meu mandato é irregular, se realmente for, vai ser provado, a justiça vai dizer. Quando cheguei no clube, o CNPJ estava inativo e eu consegui regularizar. O clube tem uma dívida de R$ 2 milhões, a justiça confisca tudo que entra na conta do flamengo. Eu já fui para uma reunião com eles, expliquei tudo, eles até me gravaram. O Flamengo tem processo há 20 anos, a justiça chegou a proibir que ele jogasse, mas eu consegui que eles pudessem participar dos jogos”.

