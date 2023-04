Campeonato Piauiense: valores dos ingressos da final no Albertão são divulgados; veja

River e Fluminense-PI decidem no próximo sábado (15) quem será o campeão do Piauiense 2023. O segundo jogo das finais do estadual está marcado para às 16h, no Albertão. Com expectativa de bom público, o Galo – mandante da partida – vai realizar a venda antecipada de ingressos a partir desta quarta-feira (12), no Centro Musical (Dirceu), Quiosque da Inove Eventos (Shopping Rio Poty) e Noroeste (Centro).

Os ingressos vão custar R$ 50 no setor de cadeiras, R$ 30 na arquibancada das cabines e R$ 20 na arquibancada do placar (ingresso promocional), todos os setores com direito a meia-entrada. Para os visitantes, o valor do ingresso será de R$ 30 inteira e R$ 15 a meia-entrada. No sábado, dia da partida, os ingressos também serão vendidos nas bilheterias do Albertão, a partir das 9h.

Os locais destinados exclusivamente para as torcidas do River são os setores de arquibancada do placar e arquibancada das cabines. Já os torcedores do Fluminense ficarão no setor da geral, atrás do gol do lado da Avenida Gil Martins. Além da super final do estudual, o público que for ao estádio também vai participar de uma funfest, com atrações musicais.

Por ter feito melhor campanha, o River poderia ser campeão com dois empates. No primeiro jogo da decisão, o Fluminense venceu por 1 a 0. No jogo de sábado, o River poderá erguer a taça com uma vitória simples. Empate, o título é do Fluminense.

