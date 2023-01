Copinha 2023: Com gol de pênalti, Oeste vence Fluminense-PI em Barueri

Pelo Grupo 24 da Copa São Paulo de Juniores, o Oeste-SP está na primeira colocação provisória após a vitória sobre o Fluminense-PI, por 1 a 0. Apesar da forte chuva, a equipe Sub-20 paulista saiu com os três pontos na estreia, com o gol de pênalti de Edgar.

(Foto: Anderson Romão / Oeste FC)

O time paulista resolveu a partida no primeiro tempo, com o gol de pênalti. O Flu-PI não soube se impor na partida e amargou a derrota na estreia e precisará vencer os próximos dois jogos se quiser avançar para a próxima fase da Copinha. O próximo adversário do Vaqueirinho é o Internacional de Porto Alegre, no sábado (07), às 17h15.

Picos também precisa vencer o Barretos-SP nesta sexta (06)

O outro representante piauiense, o Picos volta a campo sexta (06) contra o Barretos-SP e precisa vencer o duelo. Isso porque o Zangão também estreou com derrota , de goleada para o Athletico-PR pelo Grupo 7. Lembrando que só os dois primeiros colocados avançam à próxima fase em cada grupo.

