Emanuel Sacramento é anunciado como novo técnico do 4 de Julho

Após a saída do técnico Fernando Tonet, o 4 de Julho agiu rápido e já anunciou o nome do novo treinador. Em postagem nas redes sociais, o Colorado de Piripiri divulgou a contração deEmanuel Sacramento. Campeão Piauiense de 2020 pelo 4 de Julho, ele é aposta para buscar acesso para a Série C do Brasileirão.

Leia também: Fernando Tonet é o novo técnico do Altos; Ele é o 5º a assumir o clube em cinco meses

“O Campeão Piauiense pelo Gavião Colorado em 2020, está de volta, técnico que fez uma excelente passagem em 2020, colocando o Colorado em competições nacionais como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D, chega para colocar nosso Colorado na Série C! Seja Bem-vindo Professor”, escreveu o clube nas redes sociais.

Emanuel Sacramento, que estava no Humaitá, do Acre, terá como desafio levar o time de Piripiri a zona de classificação para a próxima fase da competição. Em cinco jogos, o 4 de Julho somou cinco pontos e ocupa a sexta posição na tabela. Ao todo, foi apenas uma vitória e apenas quatro gols marcados.

O primeiro jogo do Colorado sob comando de Sacramento acontece em casa, na Arena Ytacoatiara, no próximo sábado (21/05), diante do Tocantinópolis. Uma vitória em casa e umas combinações de resultado pode colocar o 4 de Julho no G4 e reanimar o torcedor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no