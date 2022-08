Nas redes sociais, atacante Eduardo confirma despedida dos gramados: “encerrar esse ciclo”

O atacante Eduardo anunciou, em uma postagem na redes sociais, a despedida dos gramados como jogador profissional. O piauiense, que passou 13 anos na Europa e foi campeão da Copa da França de 2009 pelo Guingamp (fazendo dois gols na final), tem longa trajetória também no futebol local. Eduardo vestiu as camisas de River, Flamengo-PI e Fluminense-PI. A postagem homenageou também o pai, que ele considerou ser o seu principal mentor no futebol.

(Foto: Reprodução/instagram)

No texto, ele anunciou o fim da carreira jogando dentro de campo. “No mês perfeito onde tudo praticamente comecei todos os meus novos ciclos da minha vida inclusive a vida, mês no qual nasci para anunciar com muita tristeza que chegou o momento de encerrar esse ciclo de atleta profissional e agradecer todos que participaram do meu crescimento profissional, em primeiro lugar Deus, obrigado por ter sido tão generoso comigo”, escreveu.

Ele, segue com os agradecimentos na postagem. “Meus pais por toda a luta e dedicação, amo vocês, agradecer meus irmãos que sempre estiveram do meu lado no bom e no ruim, agradeço a todos os amigos, que torceram por mim, aos que não torceram também, os críticos porque se não fossem vocês, talvez eu não me dedicaria tanto pra mostrar que estavam errados sobre mim sobre meu potencial. Obrigado meu filhos por me darem mais motivos pra encontrar forças e trabalhar para que vocês sentissem orgulho de mim”, continuou.

Agora, Eduardo deve se dedicar a função de treinador. Ele assumiu o comando do Piauí Esporte Clube, que neste ano disputa a Série B do Campeonato Piauiense. A estreia do Enxuga Rato na segundona estadual será no dia 31 de agosto, contra o Ferroviário de Parnaíba.

