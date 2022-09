Pré Copa do Nordeste acontecerá em janeiro de 2023, confirma CBF

A Pré Copa do Nordeste já tem data definida para acontecer: nos dias 5 e 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada na noite desta quarta-feira (21) pelo vice-presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, através das redes sociais.

Segundo ele, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou as datas através de ofício ainda ontem.



Pré Copa do Nordeste acontece em janeiro de 2023 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

As datas das disputas já eram esperadas, como afirmou o presidente do Altos, Warton Lacerda, em entrevista ao O DIA realizada na tarde de quarta-feira (21). “A Pré Copa Nordeste só irá acontecer em janeiro por conta da Copa do Mundo, que será em novembro", disse.

Apesar das datas terem sido divulgadas, ainda não se sabe qual será o formato das disputas, ainda não foi definida. Além disso, resta saber também a quantidade de times que participarão das eliminatórias.

Por conta do calendário apertado, houve a redução de datas: foram de quatro para duas. Sendo assim, deve haver também a diminuição de equipes que poderão participar das disputas.

