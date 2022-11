River anuncia Gerson Gusmão como novo técnico para a temporada 2023

O River Atlético Clube anunciou pelas redes sociais o novo treinador para a temporada 2023. É Gerson Gusmão, que foi contratado para comandar o Galo no Campeonato Piauiense, única competição que o tricolor piauiense vai disputar ano que vem. Gaúcho, Gusmão tem 48 anos e já passou por clubes como Remo (PA), Botafogo (PB), Operário (PR).

(Foto: Divulgação / River)

Na bagagem, Gusmão carrega dois títulos nacionais nas Séries D e C do Brasileiro pelo o Operário-PR e Ferroviário-CE. Antes dele, o Galo já havia anunciado o novo gerente de futebol do clube, o maranhense Miguel Júnior Costa, de 43 anos. Miguel chegou para montar o elenco que vai disputar o Estadual 2023, com previsão de início para janeiro.

No ano que vem, o River só disputa o Estadual. O Galo tenta retornar às competições nacionais. O time campeão do Piauiense garantirá vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D 2024. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na Copa do Brasil e Série D 2024. Já a Pré-Copa do Nordeste será definida pelo ranking da CBF.

