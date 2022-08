Série B: Por falta de laudos, Comercial pega Picos nesta quarta (31) com portões fechados

A partida entre Comercial e Picos, válido pela Série B do Campeonato Piauiense e que está marcada para esta quarta-feira (31) será com portões fechados. Isso porque não foram apresentados os laudos técnicos do Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior, palco do jogo.

Dessa forma, não haverá a venda de ingressos ao público. A determinação foi publicada na tarde da sexta-feira feira (26) pela Federação de Futebol do Piauí. A medida se dá para atender o artigo 23 do Estatuto do Torcedor, que exige a apresentação dos documentos que mostrem “a real capacidade de público dos estádios, bem como suas condições de segurança”.

(Foto: Arquivo / O DIA)

A FFP informou ainda que caso os laudos técnicos do Estádio Deusdeth Melo sejam apresentados,as próximas partidas poderão ocorrer com a presença de público. O Comercial venceu o Tiradentes de virada por 2 a 1. Os gols do time de Campo Maior foram marcados com Rafael Araújo e a virada com Naylan, que marcou um golaço e deu números finais à partida.

