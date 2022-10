Time piauiense de Rugby disputa torneio nacional feminino neste fim de semana

O time piauiense Delta Rugby participará, neste fim de semana, da 4ª Etapa do Super Sevens 2022. O torneio nacional feminino ocorre na cidade de Jacareí, em São Paulo, nos dias 8 e 9 de outubro.

Segundo Patrícia Carvalho, treinadora e atleta no Delta, apesar de alguns desfalques, o time ocupa a 6ª posição na classificação geral. Além disso, o grupo ganhou peças importantes, como Thalita, jogadora da seleção brasileira de Sevens que irá auxiliar nesta etapa.



(Foto: Reprodução/Instagram)

“Esperamos que essa etapa seja bem mais proveitosa que a etapa passada. Mesmo com alguns desfalques no time, teremos outros reforços como Thalita Silva, Giovana e T. Alves. Elas têm experiência no SS e conhecem bem a dinâmica do jogo”, explicou Patrícia Carvalho.

Giovana Ribeiro é mato-grossense e atua na equipe do Parecis (MT) como centro e ponta. Nesta etapa, ela vai atuar pela primeira vez com o time piauiense. A jogadora tem experiência no Melina e era jogadora do time que, atualmente, é líder da competição.



(Foto: Reprodução/Instagram)

“Espero poder contribuir. Vou dar o meu melhor para defender o Delta. Eu sei o peso que essa camisa tem. É um time que eu admiro muito pela raça que ele tem e venho me preparando psicologicamente e sei que é uma etapa importante para o Delta. Vou dar o meu melhor e espero contribuir. Vamos rumo à vitória”, contou Giovana.



Em Jacareí, o Delta se encontra no grupo B junto com São José (SP), Melina (MT) e Leoas de Paraisópolis (SP). Já no grupo A se encontram as equipes do Band Saracens (MT), Niterói (RJ), Curitiba (PR) e Pasteur (SP).



No sábado (8), os times encaram a primeira fase com confrontos por grupo. No domingo (9) acontecem as finais. Paralelo, acontece a 2ª Etapa do Campeonato Juvenil Feminino.

Confira a programação do sábado:

10h10 – São José x Delta

12h30 – Melina x Delta

14h30 – Leoas x Delta

