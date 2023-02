Homem é preso acusado de matar a própria mãe usando cadarço de tênis no Piauí

Foi preso nesta sexta-feira (24), um homem identificado pelas iniciais A. V. R., acusado de matar a própria mãe usando um cadarço de tênis. O criminoso estava foragido há 14 anos e foi preso na localidade Lagoa do Leandro, na zona rural da cidade de Várzea Branca.



A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia Regional de São Raimundo Nonato. De acordo com a Polícia Civil, o homicídio qualificado aconteceu em meados do ano de 2009, após o acusado discutir com a mãe. Na ocasião, o autor cometeu o crime enforcando sua genitora com um cadarço de tênis.

Filho espanca o próprio pai e é preso

Outro homem identificado apenas pelas iniciais A. F. M. S. também foi preso, nesta quinta-feira (23), acusado de espancar o próprio pai, um idoso de 65 anos, na cidade de Altos, a 41 km de Teresina. A prisão foi realizada por equipes da 14ª Delegacia de Polícia Civil de Altos.



De acordo com a delegada Eliane Morgado, titular do 14º DP, o acusado já responde por processos de latrocínio, lesão corporal contra mulher e furto.

"A investigação revelou que, na madrugada do dia 11 de fevereiro, após discutir com seu pai, o acusado se armou com uma ripa de madeira, arrombou a janela da cozinha, invadiu a casa, e golpeou o idoso na cabeça e nas costas, além de lhe dar chutes após estar caído no chão", relatou a delegada.



Segundo ela, o acusado continuou a desferir chutes contra o pai mesmo após a vítima desmaiar. Devido às agressões, o pai do suspeito teve um corte extenso e sofreu trauma crânio encefálico, deixando-o em estado grave.

Em depoimento à polícia, familiares relatam que o acusado usa entorpecentes desde os 10 anos de idade e tem uma vida de crime, com histórico de comportamentos agressivos.

