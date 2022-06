Após troca de tiros, Polícia prende oito suspeitos de integrar facções em Parnaíba

A Polícia Militar do Piauí prendeu nas primeiras horas deste sábado (04) oito suspeitos de integrarem duas facções criminosa em Parnaíba. Os indivíduos foram localizados após uma troca de tiros no bairro de Santa Isabel, no litoral do Estado. Os dois grupos, possivelmente, brigavam por pontos de tráfico de drogas e foram localizados pela PM. Um vasto armamento, duas motocicletas, um carro, porções de drogas e celulares roubados foram apreendidos com os criminosos.



O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Erisvaldo Viana, revelou os detalhes da ocorrência. “Os policiais iniciaram na noite da última sexta uma operação após relatos de tiros entre grupos rivais no bairro Santa Isabel. Oito criminosos foram presos portando uma pistola ponto 40 da polícia com numeração raspada, revólver e outras armas”, disse o militar.

Após a ocorrência os criminosos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Parnaíba.







