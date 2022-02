Assaltante adolescente tenta assalto, é pego e quase é linchado pela população

Um adolescente de 16 anos sofreu uma tentativa de linchamento nesta terça-feira (08) e foi encaminhado à Central de Flagrantes após realizar uma tentativa de assalto no Bairro Planalto, em Parnaíba, litoral do Estado. Segundo uma testemunha local, o menor estava acompanhado de um segundo suspeito, que pilotava uma motocicleta.

O jovem abordou dois cidadãos, e chegou a disparar duas vezes contra as vítimas, que reagiram ao assalto e imobilizaram o suspeito. O outro homem, que pilotava a motocicleta, se evadiu do local e, até o momento, não foi localizado.

Após ser contido pelos populares, o adolescente sofre tentativa de linchamento levando uma surra que quase o deixa desfigurado.

Após imobilizarem o jovem, populares locais passaram a agredir o adolescente. Algumas pessoas tentaram enforcar o acusado chegando a pisoteá-lo.

A tentativa de linchamento só terminou quando uma guarnição da Polícia Militar chega ao local. Com o menor, foi apreendida uma arma de fogo municiada.

As duas vítimas também seguiram para a Central de Flagrantes.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Calixto Dias