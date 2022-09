Azul realiza voo inaugural interligando Parnaíba com destinos da Rota das Emoções

O Prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa, e o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, participaram na manhã da última segunda (05/09) da solenidade do voo inaugural da Azul Linhas Aéreas para ligar destinos da Rota das Emoções, no Aeroporto Internacional João Silva Filho.



O ministro chefe da Casa Civil Ciro Nogueira valorizou a nova rota para a economia piauiense. “É um voo que com certeza fomentará o nosso turismo, com pessoas conhecendo as belezas do Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses e Jericoacoara de maneira mais rápida, segura e confortável”.

Com a nova rota a empresa Azul disponibilizará um voo panorâmico ligando Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas e São Luís, explorando toda a beleza da Rota das Emoções. Em dezembro, a Azul Linhas Aérea expande sua presença no Piauí e passa a operar em São Raimundo Nonato, região da Serra da Capivara.

Os voos serão realizados a bordo da aeronave Cessna Grand Caravan. A Azul já oferece voos para Parnaíba e Jericoacoara, partindo de Viracopos, em Campinas, e de Confins, em Belo Horizonte. A partir de setembro, a companhia irá aumentar a presença em Parnaíba e Jericoacoara com quatro voos semanais para Campinas. Com isso, a cidade cearense passará a ter voos diários da Azul.

FOTO: Ascom Ciro Nogueira

