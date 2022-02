Com previsão de 80 milhões em investimentos, setor privado assume aeroporto de Parnaíba

O contrato da Parceria Público-Privada do Aeroporto de Parnaíba, no litoral do Piauí, foi assinado nesta segunda-feira (14) pelo governador Wellington Dias. Com a medida, o equipamento para ser gerido pelo Consórcio SBPB, que reúne as empresas Cedarwood Investimentos S.A. (CWI) e a empresa TR Saeculum Participações LTDA.

As concessionárias ficarão responsável pelos próximos 32 anos pela administração, conservação, implantação de melhorias e operação aeroportuária. A precisão é que sejam investidos até o final desse período um total de R$ 80 milhões.

Para o governador Wellington Dias, a PPP vai proporcionar o impulsionamento do turismo no litoral, bem como representará avanço do setor de negócios. O gestor aposta ainda que a geração de emprego e renda na região possam ter consequências positivas com as melhorias.

“Esse investimento de mais de R$ 80 milhões, além de gerar emprego e renda, nos coloca em outro patamar. A ideia é buscar mais do que um gestor de aeroporto, é também buscar a integração de tudo que a presença de um equipamento como esse pode representar de negócios, que se integra também com a ZPE, com o porto e com outras atividades”, disse.

Uma das melhorias que estão previstas para o Aeroporto de Parnaíba está a ampliação da capacidade do terminal de transporte de cargas para adaptação as parâmetros internacionais. Obras no terminal de passageiros também devem ser realizadas.

“O que vai mudar no aeroporto, principalmente, é essa gestão que será mais especializada e vocacionada, e que tem profissionalmente esse intuito que é trazer mais voos para o Piauí”, explicou a superintendente de Parcerias e Concessões (Suparc), Viviane Moura.

ZPE de Parnaíba

O governador Wellington Dias inaugurou nesta segunda-feira (14), em Parnaíba, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), onde empresas situados nesse ambiente operam com suspensão de impostos, liberdade cambial e gozam de procedimentos administrativos simplificados.

“A ZPE é um local atrativo para toda indústria e empresa que tem os seus serviços voltados para exterior. Aqui contarão com benefícios fiscais, condições melhores do ponto de vista cambial e administrativo. Portanto é um vetor de desenvolvimento que vai transformar a região, gerando muitos empregos e trazendo muitas divisas para o Piauí. É um novo capítulo da história do Piauí que se inicia”, disse o coordenador do Pró-Piauí, Rafael Fonteles.

