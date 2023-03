Corpo de bebê é encontrado sem o braço em lixão de Parnaíba; polícia apura

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã desta quinta-feira (02) no lixão da cidade de Parnaíba, no litoral piauiense. Segundo a polícia, o bebê tinha sinais de mutilação com um braço arrancado. O fato aconteceu por volta das 8h30 após a Polícia Militar receber denúncias de catadores de lixo que estavam no local.



De acordo com tenente Daniel, do 2º BPM de Parnaíba, a patrulha foi acionada pelos populares informando que havia uma criança jogada em meio ao lixo nas proximidades da BR-402. “Nossa equipe se dirigiu até o local e se deparou com um recém-nascido sem o braço. Imediatamente acionamos um médico para tentar socorrer, mas ele atestou que o bebê já estava morto. Então contatamos o IML e isolamos a área para a perícia da Polícia Civil”, explicou o tenente.



Foto ilustrativa: Secretaria de Segurança do Piauí

Ele não soube informar o que teria acontecido para que o corpo do recém-nascido tenha ido parar no lixão. Segundo a PM, a principal hipótese é de que o bebê tenha sido recolhido em um saco junto com o lixo doméstico da cidade e que tenha sofrido a mutilação no movimento da máquina do caminhão.

“Não temos ainda suspeitos de nada, não sabemos se o bebê foi deixado lá com vida e morreu depois, se morreu antes e foi jogado no lixo nem como o braço dele foi tirado do corpo. Só comparecemos para verificar após sermos chamados pelos catadores, que perceberam o movimento de animais no entorno do corpo. Agora é com a Polícia Civil dizer o que aconteceu depois que abrir a investigação”, finaliza o tenente Daniel.

O caso deverá ser direcionado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Parnaíba.

