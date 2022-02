Covid-19: Mão Santa, prefeito de Parnaíba, e Adalgisa testam positivo

O prefeito de Parnaíba e ex-governador do Piauí, Mão Santa, testou positivo para aCovid-19. A primeira-dama de Parnaíba, Adalgisa Moraes Souza também está positivada para a doença. Segundo fontes ligadas ao gestor, o prefeito sentiu mal-estar e sintomas de síndrome gripal nesta sexta-feira e foi levado a um hospital para atendimento médico. Lá o casal teria testado positivo para a Covid-19.



Foto: Arquivo O Dia

Essa não é a primeira vez que o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, testa positivo para a covid-19. Em maio de 2021, o gestor público testou positivo para a doença e teve sintomas leves.

No final do ano passado, o ex-governador do Piauí foi transferido de Parnaíba para Teresina, em aeronave privada e passou alguns dias internado para tratamento de uma pneumonia onde ficou internado na UTI de hospital partícula, após a evolução do tratamento e melhora do estado de saúde, Mão Santa deixou a UTI e posteriormente teve alta médica.

Da Redação