Duas crianças morrem após incêndio em uma casa em Parnaíba; terceira vítima sobreviveu

Duas crianças morreram após uma explosão seguida de incêndio em uma residência na cidade de Parnaíba, no norte do Estado. O acidente teria acontecido nesta segunda-feira (17). Francisco Ayllan e Maria Eloá vieram a óbito; enquanto que uma terceira criança, Francisca Aylla foi encaminhada com vida para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA).

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

De acordo com informações preliminares, as crianças estavam sozinhas em casa e teriam sido socorridas por vizinhos. A origem do incêndio ainda não foi identificada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local para controlar o incêndio.

A Polícia Civil deve investigar tanto o incêndio, quanto averiguar se as crianças estavam sem o acompanhamento de familiares no momento do incidente. O Hospital Dirceu Arcoverde informou, por meio de nota, que “todas as equipes do HEDA foram mobilizadas para ajudar no caso, mesmo com todos os esforços e todas as tentativas de reanimação, infelizmente duas crianças não resistiram”.

“A irmã mais velha, está em estado grave e recebendo atendimento médico no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. A direção informou que está aguardando estabilização em seu estado de saúde para que ela seja transferida para unidade específica em Teresina. Prestamos condolências aos familiares pelas perdas e pedimos a Deus que conforte os corações”.

