Em jogoemocionantel, Parnahyba empata com o River-PI em casa

Primeiro tempo



A primeira parte da disputa foi marcada por muitas paradas técnicas e confusões dentro do gramado. Logo aos 9 minutos, com uma batida em bola parada lançada para dentro da área adversária, Kakim não poupou esforços para aproveitar a bola aérea e balançar a rede. 1×0 para o Tubarão.

O Galo dominou o jogo após o acerto do adversário e levava risco à defesa do Tubarão. Durante lance do River na área perigosa, Isac foi derrubado e tocou com a mão na bola. O pênalti foi marcado.

Nininho fez o primeiro do Galo na partida e deixou o placar equilibrado novamente. Foi quase no fim do primeiro tempo, em lance pela esquerda do campo, o camisa 8 do time de fora balançou a rede, abrindo vantagem sobre o time de casa.

O Parnahyba teve muitas chances de gol desperdiçadas e acabou não conseguindo mudar o resultado no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na segunda parte do jogo, o negócio esquentou ainda mais. Teve até expulsão de jogador do River durante discussão entre os atletas dos dois times. Aos 31 minutos, Jeff Silva soube aproveitar um cruzamento com cabeceada e marcou o segundo do Tubarão. 2×2 no Pedro Alelaf.

Com um resultado semelhante ao do último jogo, o azulino saiu de campo com mais um ponto na tabela e já tem desafio marcado para a quarta-feira (01/02), quando enfrenta o Corissabá em Floriano.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Lucas zadoque - Costa NorteCalixto Dias