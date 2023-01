Em Luís Correia, ondas de até cinco metros invadem bares e barracas; veja vídeo

As altas marés registradas em Luís Correia, no litoral do Piauí, têm causado estragos. Ainda ontem (22), um vídeo publicado no Twitter mostra a força das ondas de até cinco metros, que chegaram a invadir alguns bares e barracas localizadas na beira das praias de Macapá e Maramar.

De acordo com a bióloga Georgia Aragão, há possibilidade de marés mais altas nos próximos dias. A especialista comenta que essas ocorrências podem estar ligadas à força do vento em alto mar.

Os órgãos responsáveis pelo monitoramento, como o Corpo de Bombeiros e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), já estão acompanhando a situação e informando a população acerca dos riscos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no