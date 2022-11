Em Parnaíba, enfermeira morre após cair de motocicleta e ser atropelada por caminhão

A enfermeira Antônia Eliete de Jesus Alencar, de 48 anos, morreu após cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), no Km-13 da BR-343, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações colhidas até o momento apontam que a motocicleta e o caminhão seguiam no mesmo sentido quando, supostamente, a motocicleta tombou fazendo com que a condutora caísse. Em seguida, ela foi atropelada pelo caminhão.

A suspeita é de que a enfermeira teria trafegado entre as faixas, o que acabou provocando a queda. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o acidente, o motorista do caminhão se evadiu do local do acidente e ainda não foi identificado. O corpo da enfermeira foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Pelas redes sociais, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) manifestou seu pesar pelo falecimento da enfermeira.

Confira a nota na íntegra:

"O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da enfermeira Antônia Eliete Maria de Jesus Alencar.

Eliete residia no município de Parnaíba. Neste momento de dor, expressamos as mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de profissão por essa perda imensurável.

O Coren-PI agradece a dedicação e contribuição da profissional para o desenvolvimento da Enfermagem no Piauí".

