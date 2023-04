Em Parnaíba, mulher é assassinada pelo ex-namorado após mudar de cidade para fugir

Uma mulher identificada como Aline Vasconcelos foi vítima de feminicídio nesta terça-feira (11), na cidade de Parnaíba. Ela foi assassinada pelo ex-namorado com pelo menos três tiros em frente a um posto de gasolina na BR-402. De acordo com o Tenente Coronel Erisvaldo, a vítima, que era do Ceará, foi morar em Parnaíba há 2 meses para fugir do ex-companheiro.

Imagens da camera de segurança mostram o momento em que a vítima foi assassinada. Ela estava saindo do posto de gasolina quando foi abordada por um homem de camisa preta, que afetou os disparos.

Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito alugou o carro e foi até Parnaíba para cometer o crime. Junto a ele, outros dois homens foram detidos. Segundo o Tenente, o ex-namorado da vítima é suspeito de integrar uma facção criminosa.



O veículo utilizado para cometer o crime foi interceptado na cidade de Chaval (CE), onde os homens moram presos pela Polícia Militar do Ceará. O suspeito será autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado.

