Em Parnaíba, nove bairros tem abastecimento de água interrompido nesta terça (10)

A Agespisa informou que nove bairros de Parnaíba, cidade localizada no litoral do Piauí, devem ficar sem água nesta terça-feira (10). A interrupção do abastecimento de água ocorre devido a correção de vazamentos da rede nas ruas Regeneração e Condé D'éu.

Foto: Nathalia Amaral/O Dia

Os bairros atingidos são: Centro, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Nova Parnaíba, Pindorama, São Francisco, São José, Campos e Bebedouro.

De acordo com a Agespisa, o abastecimento deve ser normalizado a partir das 14h de hoje, com retorno gradual da água a partir deste horário.

