Estudante de fisioterapia morre após cair de palco em Parnaíba

O estudante Luís Filipe da Costa Silva, 23 anos, morreu após cair de um palco na madrugada deste domingo (15), na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido uma descarga elétrica e, depois, caído da estrutura montada na Avenida Nações Unidas, à beira do Rio Igaraçu.

O estudante chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), mas veio a óbito. Luís Filipe da Costa Silva era natural do Ceará e cursava o 8º período do curso de fisioterapia na Universidade Federal do Delta do Parnaíba(UFDPar).

Por meio de nota, a UFDPar lamentou a morte do estudante e suspendeu as aulas em toda a instituição nesta segunda-feira (16/01).

"A morte do estudante, ocorrida de forma trágica no último domingo (15/01), deixa toda a comunidade acadêmica da UFDPar abalada e consternada. O sentimento da Reitoria e de toda Administração Superior, professores, técnicos-administrativos e estudantes é de muita tristeza e profundo pesar. A UFDPar expressa sinceras condolências aos familiares e amigos do estudante neste momento de dor", disse a universidade.

