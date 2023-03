Filho do presidente do TJ-PI é baleado em Parnaíba e está em estado grave

André de Almeida, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida foi baleado durante a madrugada desta quarta-feira (22) na cidade de Parnaíba litoral do Estado. De acordo com uma nota divulgada pelo TJ-PI, André sofreu um disparo e “encontra-se internado, em estado grave e acompanhado pela equipe do Hospital Regional da cidade”.

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) informa que na madrugada desta quarta-feira (22), o filho do presidente do TJ-PI, desembargador Hilo de Almeida Sousa, o advogado André de Almeida Sousa, foi atingido por um disparo por arma de fogo na cidade de Parnaíba, encontra-se internado, em estado grave e acompanhado pela equipe do Hospital Regional da cidade.



