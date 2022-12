Força-Tarefa cumpre 32 mandados contra organizações criminosas no Piauí e Ceará

A Polícia Federal, por meio da Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí, cumpriu nesta quarta-feira (07) 32 mandados de busca e apreensão nos municípios de Parnaíba e Luís Correia, no Piauí, e em Fortaleza, no Ceará. A ação faz parte da Operação Fragmentação e visa combater crimes de organização criminosa e tráfico de drogas praticados por grupos que atuam na região.



A ação policial decorre da continuidade das investigações desenvolvidas pela Força Tarefa durante os anos de 2021 e 2022, a partir da análise de documentos que apontam a atuação permanente de uma rede de traficantes, responsáveis pela distribuição de drogas e armas aos estados do Piauí e Ceará, em contexto de facções criminosas.



Participam do cumprimento dos mandados cerca 150 policiais, todos integrantes das forças de segurança que compõem a Força Tarefa de Segurança Pública. A Força-Tarefa, seguindo o modelo proposto pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI/MJSP), é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.



Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb.







