Grande público prestigia abertura da 45ª Edição dos Jogos Escolares Parnaibanos.

A prefeitura de Parnaíba, através das Secretarias de Educação (Seduc), Esportes e Lazer (Semel) e Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realizou na quinta-feira (01) a abertura do 45ª Jogos Escolares de Parnaíba, grande evento esportivo intercolegial com instituições de ensino das redes públicas (Municipal e Estadual) e escolas particulares.

A solenidade de abertura foi realizada na Praça Mandu Ladino (Quadrilhódomo) e contou com as presenças do Prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão Santa), Leidiane Pio (Secretária de Saúde), José Geraldo Santos Silva (Secretário de Esportes e Lazer), Fátima Silveira (Secretária de Educação), Eureliano Barros (Presidente do Parnahyba Sport Club), Gino Lira (Superintendente de Esportes), Bernardo Q-odor (coordenador de Esporte da Seduc) e João Carlos Guimarães Araújo (Secretário Imediato do Prefeito Mão Santa).

O Prefeito Mão Santa – desde que assumiu a gestão municipal em 2017 – apoia e incentiva a prática esportiva no município, destinando recursos para a construção de quadras poliesportivas e espaços de lazer, proporcionando condições para o desenvolvimento de uma cultura esportiva que ajuda a manter a saúde física e mental dos munícipes e promove a integração de jovens na sociedade.



O juramento do atleta foi lido por um aluno do Colégio das Irmãs: “Em nome de todos os atletas, eu juro participar do 45º Jogos Escolares Parnaibanos, consciente de que deverei fazê-los com o mais alto espírito de lealdade, esportividade e respeito para com os meus adversários, colegas, equipes e toda a organização dos jogos.” Em seguida, a árbitra, Joyce Katrine, leu o juramento dos árbitros. Por último, o prefeito Francisco de Assis de Moraes Sousa (Mão Santa) fez seu pronunciamento e declarou aberto oficialmente os 45º Jogos Escolares Parnaibanos.



As escolas disputarão nas seguintes modalidades: atletismo, basquete, futsal, futebol, handebol, natação, vôlei, vôlei de areia, xadrez, queimada e cabo de guerra. Os jogos serão realizados do dia 03 ao dia 14 de setembro nos seguinte locais: Quadra Poliesportiva do SESC (beira-rio), Quadra Poliesportiva do Verdinho, Quadra da Escola Roland Jacob, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Estádio Municipal Pedro Alelaf e Arena do Trator.



