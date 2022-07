Homem morre após sofrer descarga elétrica em Parnaíba

Um homem - ainda não identificado - morreu nessa sexta-feira (22) após sofrer uma descarga elétrica no município de Parnaíba, no litoral do Piauí.



De acordo com as primeiras informações, o homem estava realizando uma manutenção em uma residência quando tocou em uma cerca elétrica. A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na sequência, o corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no