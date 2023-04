Idoso morre após ser atropelado na BR-402 em Parnaíba; motorista não prestou socorro

Um idoso de 66 anos, de identidade não revelada, morreu no início da manhã desta quinta-feira (20) na BR-402, na cidade Parnaíba, litoral do Estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta da 6h20, no km 42 da rodovia. Não foi possível identificar também o dono do veículo.

(Foto: Divulgação / PRF)

Ainda segundo a PRF, “o veículo se deslocava pela BR 402 quando, por volta do km 42,7, atropelou o pedestre, que estava na faixa de mesmo sentido. Após o atropelamento, o veículo envolvido evadiu-se do local”. A possível causa do acidente foi a reação tardia do condutor do carro.

Uma equipe do SAMU chegou a se deslocar para o local, mas o óbito da vítima já havia se confirmado. Em casos de acidentes em rodovias federais, a PRF disponibiliza o número de emergência 191.

