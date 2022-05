Lagoa do Portinho transborda e invade BR-402 em Parnaíba

Devido às chuvas registradas na região de Parnaíba, o nível das águas da Lagoa do Portinho subiu e transbordou, invadindo a BR-402, Km-39. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu comunicado alertando aos motoristas que trafegam pelo trecho, que fica localizado no Povoado Carpina.



(Foto: Divulgação/PRF)

Segundo a PRF, as águas da lagoa invadiram o leito carroçável, em ambos os sentidos da via, apresentando risco de rompimento da pista. O local está sinalizado com cones e o trânsito tem fluido normalmente. Os agentes orientam que os condutores trafeguem em baixa velocidade, uma vez que a faixa de água está em 30cm,

(Fotos: Reprodução/Portal Litoral Notícias)

As águas já invadiram alguns restaurantes que ficam próximo à Lagoa do Portinho, mas, até o momento, os comerciantes não registram prejuízos. Com a cheia, os turistas e clientes podem apreciar os cardumes de peixes que ficam à beira dos estabelecimentos.

Parnaíba deve registrar mais chuvas nos próximos dias

A região do litoral ainda deve registrar chuvas durante todo o mês de maio, segundo o climatologista Werton Costa. De acordo com o especialista, é comum que os municípios litorâneos, como Parnaíba, Cajueiro da Praia, entre outros, registrem chuvas até o meio do ano.



“É perfeitamente normal chover com essa intensidade. Para cidades como Parnaíba e Cajueiro, a média de maio pode chegar a mais de 200 mm com naturalidade. Está chovendo intensamente porque o mar está bastante quente naquela faixa, a Zona de Convergência Intertropical está passando próximo, entrando pelo Maranhão, e essa proximidade influencia bastante o regime de chuvas no litoral piauiense e municípios próximos do Vale do Longá. É uma característica climatológica do período”, disse climatologista Werton Costa.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no