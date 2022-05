Líder de facção criminosa foragido do Ceará é preso com armas e munições em Cocal

Um homem conhecido como Júnior Roco - que estava foragido da Polícia Civil do Ceará - foi preso na manhã deste sábado (07) durante uma operação da Força Tarefa Secretaria de Segurança Pública do Piauí em Cocal.



Outros criminosos podem ser presos na ação. Foto: Divulgação/PF

Segundo a Força Tarefa de Segurança Pública do Piauí, Júnior Roco é um dos líderes de uma facção criminosa em atuação no litoral do Piauí. Ele já tem várias passagens pela polícia pelos crimes de latrocínio, homicídio qualificado e tráfico de drogas no Estado do Ceará. A prisão ocorreu em parceria com a Polícia Civil de Cocal.

Participaram das buscas 20 policiais. Durante a ação, foram encontradas e apreendidas armas e munições. Após os procedimentos em Cocal, o Roco deve ser conduzido ao sistema prisional de Parnaíba.

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

