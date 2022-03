Luís Correia: autores de execução de homem em frente a fórum sabiam de audiência

O Gerente de Policiamento Interior (GPI), delegado Marcelo Leal, informou em entrevista nesta terça-feira (08) que, possivelmente, os autores suspeitos de executar a tiros um homem identificado apenas como Welber, na tarde da segunda-feira (07), na frente do Fórum do município de Luís Correia, no litoral do Piauí, sabiam que ele tinha uma audiência no local. Welber respondia por um homicídio.



Delegado Marcelo Leal (GPI). Foto: Jailson Soares/ODIA

“O crime aconteceu em plena luz do dia. Os autores, possivelmente, saibam que ele tinha essa audiência no fórum e, aproveitando esse momento mensal que ele estava desarmado, acabaram executando ele a tiros. Estamos averiguando, mas o que temos de informações é de que eram duas motocicletas que estavam no local no dia do assassinato”, revela.

Segundo a Polícia Militar, Welber foi atingido por disparos de arma de fogo no rosto, no abdômen, na mão e nas costas. Foram encontradas ao menos quatro munições .40 deflagradas no local.

Após o crime, o local foi isolado por agentes da Polícia Militar. Agora, o Polícia Civil segue investigando o caso para chegar aos executores. “As informações ainda estão sendo levantadas em Luís Correia para identificar os suspeitos. O intuito não era roubar. Portanto, trata-se de execução”, finaliza.

