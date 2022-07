Luís Correia comemora 84 anos com programação especial

Para comemorar os 84 anos de emancipação política do município, a Prefeitura de Luís Correia lançou uma programação especial com diversos eventos e atividades alusivas à data. As comemorações tiveram início no dia 16 julho e seguem até terça-feira (26).



Durante toda a semana, a Prefeitura de Luís Correia presenteou a cidade com a entrega de pavimentação asfáltica das principais vias, inauguração de quadras esportivas, inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Povoado Brandão e ordem de serviço da UBS do Coqueiro.

Foto: Divulgação/Ascom

Além da entrega de obras para a melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana, também foram realizadas ações voltadas à saúde e ao bem-estar, como competições esportivas e circuitos de ciclismo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Luís Correia.

"Neste ano, a festa em comemoração ao aniversário da cidade será ainda mais especial. Por isso, preparamos uma programação com muito carinho e pensada na participação de todos, com ações que ressaltam nossas tradições e o orgulho de ser luiscorreiense”, diz a prefeita Maninha Fontenele.

Foto: Divulgação/Ascom



A programação mais esperada acontecerá hoje, dia 25, com um grande show de atrações nacionais. A cidade de Luís Correia será palco para Xand Avião, Waldo e Felipe, Bill Coimbra e Paulo Jefferson, a partir das 20h, na avenida Tancredo Neves.

Já no dia 26 de julho, data em que a cidade comemora 84 anos, será realizada uma Missa em Ação de Graças e entrega de medalhas de Honra ao Mérito.

Foto: Divulgação/Ascom



