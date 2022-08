Mão Santa e Ciro Nogueira participam de solenidade em comemoração aos 178 anos de Parnaíba

O Prefeito Mão Santa, acompanhado da Primeira-Dama Adalgisa Carvalho, participou, neste domingo (14), das solenidades em comemoração aos 178 anos de aniversário da elevação da ‘Vila de São João da Parnahyba’ à categoria de cidade. O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também esteve presente no evento.

As solenidades reuniram um grande público e contaram a realização de um desfile cívico-militar, com a participação de estudantes das principais escolas municipais, além de oficiais da Marinha do Brasil, atiradores do Exército do Brasil, Corpo de Bombeiros, APAE de Parnaíba e outras instituições.

Além disso, foi realizada uma missa na Catedral de Nossa Senhora da Divina Graça que contou com a presença do Prefeito, da Primeira-Dama e do Ministro da Casa Civil.

