Mão Santa fala em sessão que marca o início do ano legislativo de Parnaíba

O prefeito de Parnaíba, Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa, participou na noite desta segunda-feira (06), da sessão solene que marcou a abertura do ano legislativo 2023, na Câmara de Vereadores do município de Parnaíba.

Acompanhado da primeira-dama municipal, a professora Adalgisa Carvalho de Moraes Souza, e de secretários e assessores, Mão Santa chegou ao plenário da Casa por volta das 19h, dirigindo-se à sala do presidente da CMVP onde aguardou o início da sessão.

A deputada estadual Gracinha Mão Santa, filha do prefeito Mão Santa, também esteve presente na solenidade, que foi presidida pelo vereador Daniel Jackson (Solidariedade), o novo presidente da Casa para o último biênio da atual composição legislativa.

Em seu tradicional discurso de abertura dos trabalhos legislativos para o novo ano, o prefeito Mão Santa enfatizou a necessidade de harmonia entre os poderes executivo e legislativo, aos quais classificou como filhos da vontade popular.

Mão Santa relembrou as dificuldades ainda vividas pela pandemia causada pelo novo Coronavírus, e convocou vereadores e servidores públicos a se entregar mais pelo povo de Parnaíba. Em sua fala, o vereador e presidente da Câmara Municipal, agradeceu à presença do prefeito Mão Santa, classificando sua ida como um ato de respeito mútuo e mostra de suas intenções em cultivar a harmonia entre as Casas do povo.

E finalizando a sessão, o prefeito Mão Santa entregou ao vereador Daniel Jackson, novo presidente, um relatório contendo as ações de todas as secretarias e superintendência realizados no ano de 2022.