Mulher de 24 anos é assassinada a tiros em Ilha de Santa Isabel, em Parnaíba

Laiane dos Santos, de 24 anos, foi assassinada em via pública em Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba, litoral do Piauí. O crime aconteceu no sábado (30/04). Segundo a Polícia Militar, a jovem estava na garupa de uma motocicleta, em companhia do esposo, identificado apenas como Jean.



O casal trafegava pelas ruas do bairro quando foram surpreendidos por três homens armados que saíram de um matagal próximo. Eles deram ordem de parada, mas Jean não obedeceu.



Diante disso, os criminosos efetuaram diversos disparos, atingindo Laiane dos Santos pelas costas. Jean também foi atingido. Segundo informações não oficiais, a bala teria atravessado o corpo de Laiane e atingido o esposo. Informações apontam que o filho do casal, um menino de 1 anos e 4 meses, também estava na motocicleta e por pouco não foi atingido.



Após os disparos, Jean foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), mas não há informações sobre seu estado de saúde.



A perícia foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo. Até o momento, os criminosos ainda não foram identificados e localizados. A Polícia Civil irá investigar o caso.



