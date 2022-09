Mulher é assassinada a facadas pelo próprio companheiro em Parnaíba

Uma mulher identificada como Maria Luiza de Andrade, 53 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro na cidade de Parnaíba. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22) no bairro Piauí. Segundo testemunhas, vítima e acusado teriam tido uma discussão até que ele pegou uma faca de cozinha e desferiu os golpes. Identificado como Reginaldo de Andrade Araújo, 47 anos, ele ainda tentou tirar a própria vida após o crime.





De acordo com Raimundo Pereira, amigo de Maria Luiza, Reginaldo tinha um comportamento abusivo e costumava agredir verbalmente a companheira. “Domingo passado, ele chegou a quebrar o celular dela numa discussão, então já estavam tendo desentendimentos. Ele agredia ela verbalmente, mas nunca tinha agredido fisicamente. Esses comportamentos dele estavam afastando ela e ela já tinha comentado que iria se separar. Parece que a briga de ontem foi porque ele viu alguma foto ou mensagem no celular dela e não gostou”, relatou Raimundo.

Policiais do 2º BPM estiveram no bairro Piauí para isolar a área e resguardar a cena do crime para a perícia da Polícia Civil e do IML. Conforme consta no relatório da ocorrência, Reginaldo atingiu Maria Luiza com pelo menos quatro facadas e logo em seguida atentou contra a própria vida. Quem chamou o socorro foi a filha do casal, que entrou em contato com o amigo da vítima. Raimundo acionou a polícia.

Ao chegarem ao local, os policiais já se depararam com Maria Luiza sem vida e Reginaldo ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e deverá responder por crime de feminicídio. O IML fez a remoção do corpo da vítima e o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios de Parnaíba.

