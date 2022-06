Nova ponte de Parnaíba tem pedra fundamental lançada

A pedra fundamental da nova ponte sobre o Rio Igaraçu, em Parnaíba, foi lançada nesta sexta-feira (03/06) em solenidade que contou a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A obra orçada em R$ 25,5 milhões garantirá um novo acesso à praia da Pedra do Sal.

A obra de 120 metros de comprimento vai interligar a avenida Chagas Rodrigues à PI-116, através da rodovia Deputado Ciro Nogueira Lima. Com a concretização do projeto, a distância entre o Centro de Parnaíba e a praia da Pedra do Sal será encurtada. A previsão é de que a ponte seja concluída até o final do ano. A ponte levará o nome de Geraldo Bolsonaro, pai do presidente da República.

“Essa é uma obra fundamental para a cidade de Parnaíba. Essa é a cidade que mais cresce no Brasil. Até o final do ano estaremos comemorando o réveillon atravessando essa ponte”, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O senador Elmano Férrer comentou que a obra irá impulsionar o turismo no litoral. “Com esta ponte, vamos incrementar o turismo na região, facilitando o acesso a um dos mais belos trechos do litoral piauiense”, disse Elmano Férrer. A ponte está orçada em R$ 25,5 milhões, sendo que R$ 17 milhões são de recursos federais.

A nova ponte foi idealizada pelo prefeito Mão Santa e pela ex-secretária de Infraestrutura Gracinha Moraes. “Essa obra engrandece nossa cidade e todas as cidades da região e será muito importante para a geração de emprego e renda em Parnaíba”, avaliou Gracinha Moraes.

Prolongamento da São Sebastião

Outras grandes obras de infraestrutura são viabilizadas por Ciro e Elmano em Parnaíba. Uma delas é o prolongamento da Avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho. Os dois destinaram R$ 9,5 milhões para esta obra, que é executada pela Prefeitura. Outro projeto viabilizado por Ciro e Elmano prevê a construção da nova Orla da Avenida Beira Rio, no bairro Santa Isabel. A obra está orçada em R$ 5 milhões. “Em parceria com a Prefeitura, estamos concretizando estes projetos, que vão oferecer mais espaços de diversão e lazer para os parnaibanos”, comenta Elmano.

