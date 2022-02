Parnaíba: 17 pessoas são presas pela Polícia Civil após cumprimento de mandados

Em Parnaíba, 17 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Piauí na manhã deste sábado (12). As prisões decorrem de investigação presidida pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) que identificou um grupo de pessoas com envolvimento em práticas criminosas na região.

(Foto: Divulgação/Ascom)

Foram cumpridos seis mandados de prisão de pessoas que já se encontravam à disposição da Justiça. Todos esses mandados foram expedidos pela 2ª vara criminal de Parnaíba. Além disso, também foram cumpridos dois mandados de prisão de pessoa foragida e de adolescente infrator da comarca de Buriti dos Lopes.Outras três pessoas que foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As diligências foram executadas pelo Greco, Core, GPE, Delegacia Regional de Parnaíba e GTP da Secretária de Justiça com apoio operacional do Núcleo de Operações com Cães da PRF.

Com informações da Polícia Civil