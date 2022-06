Parnaíba: bandidos montam torre de observação em árvore para monitorar chegada da polícia

Equipes da Polícia Militar da cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, se depararam com um fato inusitado na tarde desta quinta-feira (16). Isso porque integrantes de uma facção criminosa montaram uma torre de observação em um cajueiro no bairro Planalto Mão Santa.

Segundo informações do comando do 2° BPM, a árvore era usada para monitorar a chegada da polícia já que o local era usado como ponto de venda de drogas.

Foto: Divulgação/PM

Durante a ação policial, um homem identificado como Eduardo R. S. Silva foi preso. De acordo com a PM, ele e os comparsas se escondiam na copa da árvore para monitorar a chegada da polícia e usavam radiocomunicadores para alertar os outros faccionados que faziam a venda da droga.

Foto: Divulgação/PM

"O mocózinho tinha, inclusive, redes para eles descansarem depois do 'serviço' e até um banheiro. Aqui é rota de fuga, bateu polícia, eles caem no mato", informou um dos militares que realizaram a abordagem.

No local, a PM também apreendeu crack, maconha e dinheiro em espécie. O suspeito de envolvimento no crime foi conduzido até a Central de Flagrantes de Parnaíba para realização dos procedimentos legais cabíveis.

