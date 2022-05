Parnaíba em festa: Prefeitura comemora carnaval e dia do trabalhador

A Prefeitura de Parnaíba realizou durante dois dias uma super programação de carnaval e comemoração do Dia do Trabalhador.

Segundo o secretário de Trabalho, Fábio Barros, o evento superou as expectativas. "Em Parnaíba teve carnaval e teve festa, a gestão do prefeito Mão Santa sempre está conectada com o povo’’

O evento fortalece o comércio local e aquece o setor de eventos do litoral, após 2 anos de muitas incertezas por conta da pandemia. O calendário de eventos do município volta com força total.









