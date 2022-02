Parnaíba está com 90% das UTIs ocupadas por vítimas da Covid-19 e Influenza

Os casos de Covid-19 estão crescentes e em Parnaíba o reflexo é o mesmo. No início do ano, 15% dos casos de internação do Anexo II do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) eram de vítimas da Covid-19 e o restante, maioria dos casos, era de vítimas da influenza. Contudo, a realidade está se invertendo, as vítimas do novo coronavírus estão sendo a maioria.

As pessoas internadas, muitas delas em estado grave, são de pessoas não vacinadas ou mesmo que estão com o esquema vacinal incompleto e pessoas com comorbidades. “Em sua grande maioria são de pacientes não vacinados ou tomaram duas doses no início de 2021; mas não se atentaram para o reforço vacinal quando foi disponível, ou pacientes que as vezes tem as três doses da vacina que também evolui para um quadro que inspira cuidados e por isso vem para o hospital”, disse Daniel Miranda, diretor do Anexo II do HEDA.

O anexo II do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) tem 20 leitos de Unidade de terapia Intensiva (UTI), sendo que 19 estão ocupados, e 43 leitos clínicos, dos quais 37 estão ocupados. Portanto, 90% de ocupação. Isso resultado de uma nova onda da Covid-19 que está em crescimento.

Foram registrados, no Piauí, 896 casos confirmados e 17 óbitos por Covid-19, nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta sexta-feira (04/01).

Dos 896 casos confirmados, 546 são mulheres e 350 são homens com idades que variam de 02 a 104 anos.

Dez mulheres e sete homens foram vítimas da Covid-19. Elas eram de Agricolandia (70 anos), Altos (69 anos), Parnaíba( 67 anos), Piripiri (69 anos), Teresina (49, 65, 73, 76, 77 e 89 anos). Eles eram de Luís Correia (70 anos), Monsenhor Gil (103 anos), e Teresina (56, 59, 74, 82 e 86 anos).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

DanielCalixto Dias