Parnaíba : Mulher morre após ser atingida com bala perdida durante tentativa de assalto

Uma mulher identificada como Maria Leticia Santos morreu após ser atingida com uma bala perdida na manhã desta quinta-feira (20), durante tentativa de assalto em Parnaíba. A vítima estava na rua quando houve uma troca de tiros entre dois bandidos e os seguranças do estabelecimento que tentavam roubar. Ela foi atingida com uma bala na cabeça e morreu ainda no local.

Os assaltantes também chegaram a ser baleados e um deles morreu no local. O outro foi encaminhado com vida para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Ainda não se sabe quem efetuou os disparos que teriam matado Maria Leticia e um dos bandidos.

Vitima e assaltante foram baleados durante troca de tiros (Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Erisvaldo Viana, um dos bandidos tinha passagem pela polícia e já havia sido preso por tráfico de drogas e prática de assaltos. “Foi uma tragédia anunciada, pois o elemento já tinha sido preso duas vezes. Nós pensamos que ele permanecia preso. Infelizmente, devido a impunidade, estava solto”, comenta.

O comandante destaca ainda que todos os órgãos de polícia tem trabalhado incansavelmente para combater a violência em Parnaíba, porém ressalta que para que se tenha sucesso, é preciso que “o sistema de segurança pública realmente funcione”.

“Temos trabalhado muito nessa cidade para que a violência não tenha continuidade. Um elemento desses já estava acostumado a praticar crime e não era para estar solto realizando assaltos. A jovem inocente acabou perdendo a vida e isso tudo é consequência da impunidade”, afirma.

Ainda segundo a polícia, a perícia irá realizar o trabalho de colher as informações e identificar a dinâmica do ocorrido e a polícia civil ficará responsável pelo inquérito do caso.



Adriana Magalhães