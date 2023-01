Prefeitura de Parnaíba corre contra o tempo para resolver problemas causados pela chuva

Depois da forte chuva que o município recebeu na noite desta quarta (25), a Prefeitura de Parnaíba pela manhã através da secretaria de infra-estrutura começou a fazer os reparos nos lugares mais atingidos. O famoso Piscinão, um dos lugares mais afetados todas as vezes que chove, desta vez teve uma atenção mais rápida por parte do poder público. O Secretário imediato da perefitua esteve avaliando a situação e falou com nossa reportagem sobre as ações da prefeitura para resolver os problemas causados pela chuva.





ascomCalixto DiasCalixto Dias